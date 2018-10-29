Дым и пламя: у трассы в Новосибирской области разгорелся сильный пожар

Вечером 28 октября на границе Новосибирской области и Алтайского края разгорелся крупный пожар. По словам очевидцев, горели сухая трава и деревья, при этом пламя вплотную подобралось к трассе Р256.

Сами водители пожаловались, что задыхались от дыма на опасном участке. Из-за плохой видимости на трассе образовались пробки.

В экстренных службах уверяют, что угрозы ближайшим населенным пунктам нет.

По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, потушить пожар удалось только к 22.00. По состоянию на утро 29 октября, природных пожаров в области не зафиксировано.