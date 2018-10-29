«Потеряла внешнеполитический компас»: в Германии Меркель раскритиковали за дружелюбное отношение к Путину

Журналист Bild раскритиковал канцлера Германии Ангелу Меркель за «излишнее» дружелюбие по отношению к российскому лидеру Владимиру Путину и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану во время саммита в Стамбуле.

В материале, который был озаглавлен «Должна ли Меркель держаться за руки с Путиным и Эрдоганом?», речь идет о снимке, на котором канцлер стоит между российским и турецким президентами. Журналист Bild Джулиан Репке задался вопросом, имеет ли право Меркель проявлять «такое дружелюбное» отношение к «авторитарным руководителям».

В публикации Репке цитирует вице-председателя федерального собрания Гамбурга от Левой партии Кансу Оздемир. Как заявила немецкий политик, ее «тошнит» от того, что канцлер Германии пожимает «кровавую руку» Эрдогана и перед ним «выстилает красную дорожку».

Также издание Bild цитирует представителя Фонда Фридриха Науманна Дирка Кунце, который заявил, что Меркель стоит рука об руку с российским и турецким лидерами, и вместо этого ей нужно было потребовать, чтобы РФ занялась восстановлением Сирии.

«Меркель потеряла свой внутренний, а теперь и внешнеполитический компас. Демонстративной близости с авторитарными лидерами точно быть не должно», - заявил немецкому изданию Михаил Тюрер, представитель Свободной демократической партии Германии.

При этом Bild сообщает, что нашлись и те, кто в фотографии из Стамбула ничего возмутительного не увидел. Например политолог из Польши Адам Трачик заявил, что «глупо жаловаться на обычный для таких встреч снимок».

В конце публикации немецкое издание приводит слова самой Меркель, которая заявила о «серьезном прогрессе» в создании демилитаризованной зоны в Идлибе и предотвращении в стране гуманитарной катастрофы. Автор статьи добавил, что итоги четырехстороннего саммита канцлер охарактеризовала положительно.

Напомним, 27 октября в Стамбуле состоялся четырехсторонний саммит, который был посвящен ситуации в Сирии. По итогам встречи лидеров России, Турции, Германии и Франции Путин сообщил о принятии главами четырех государств заявления по урегулированию в Сирии.