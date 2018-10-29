В Дамаске после семилетнего перерыва открылся Национальный музей

Впервые за последние несколько лет Национальный музей Дамаска в Сирии принимает посетителей. На всеобщее обозрение выставляется бесценная коллекция древностей, некоторые экспонаты пришлось буквально спасать от террористов.

Вход в музей 28 и 29 октября сделали свободным для посетителей. Пока открыта только часть помещений, остальные все еще восстанавливаются. Польскому реставратору Бартошу Марковски сейчас предстоит реконструировать древнюю скульптуру, найденную в окрестностях Пальмиры.

«Это оригинал, мы его нашли в Пальмире в 2016 году, но потом он куда-то пропал. И потом, в прошлом году, когда шла реставрация скульптуры, мы этого куска не могли найти. Ну вот они нашли и теперь я его ставлю назад», - рассказал реставратор.

Сейчас, говорит Бартош, предстоит ювелирная работа. Когда-то скульптура льва, держащего в лапах антилопу, охраняла вход в храм древнеарабской богини Аллат. Когда в Пальмиру пришли боевики, уникальный памятник был разрушен. Вторую жизнь скульптура получила здесь, в Национальном музее в Дамаске.

Сотрудники музея бережно выкладывают на витрины уникальные экспонаты: украшения из золота и серебра, древнейшие монеты и каменные скульптуры. История страны времен римской империи, крестовых походов, христианского и мусульманского периодов. Впервые за несколько лет бесценная коллекция выставляется на всеобщее обозрение.

«После семи лет войны, когда наш музей был закрыт, мы наконец-то сможем принимать посетителей. Национальный музей известен во всем мире, потому что здесь есть уникальные экспонаты, очень важные для всемирной истории. У нас есть экспонаты из древнейших государств на территории Сирии, таких как Эбла, Мари и, конечно же, Угарита. Огромное количество эллинистических скульптур, мозаик и фресок», - рассказал генеральный директор Античных парков и Музеев Сирии Махмуд Хамуд.

Такой коллекции древностей, говорят специалисты, нет ни в одном музее мира. Экспонаты начали собирать еще 100 лет назад. На открытие Национального музея собрались специалисты из 20 стран. Кай Колмейер, археолог из Германии, до войны в Сирии долгое время работал в Алеппо. Сейчас, не взирая ни на какие санкции, введенные Западом в отношении Сирии, приехал, чтобы продолжить работу.

«Мы занимались раскопками на территории цитадели в Алеппо, начиная с 70-х годов прошлого века. В частности немецкая экспедиция открыла храм второго века на ее территории. То есть мы работали здесь почти полвека. И я снова вернулся в Сирию», - объяснил немецкий археолог Кай Колмейер.

Сейчас для посетителей открылись лишь несколько залов. Экспозиция, говорят сотрудники музея, будет постепенно расширяться по мере реставрации самого музея.