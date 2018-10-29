Опубликованы первые кадры с места крушения Boeing 737 в Индонезии

Пассажирский лайнер авиакомпании Lion Air рухнул в море рядом с западным побережьем острова Ява в Индонезии. В социальных сетях появились видеозаписи с места поисковой операции.

На борту Boeing 737 находились 188 человек, включая экипаж. Посольство России в Индонезии проверяет данные о гражданах РФ на борту рухнувшего воздушного судна.

Напомним, самолет авиакомпании Lion Air пропал с радаров через 13 минут после взлета. Борт совершил взлет 29 октября в 06.20 по местному времени, он исчез с радаров в 06.33.