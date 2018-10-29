Во второй тур президентских выборов в Грузии проходят Зурабишвили и Вашадзе

После подсчета 96,41% бюллетеней на 3572 участках Грузии никто из кандидатов не смог преодолеть 50-процентный барьер для победы в первом туре. Второй тур состоится не позднее 1 декабря.

Независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили набирает 38,62%. Он лидирует с отрывом менее одного процента от своего соперника, представителя бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Григола Вашадзе с 37,74% голосов.

Далее следуют кандидат от партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе, у него 10,94%, а лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили набирает 3,76%. Об этом свидетельствуют последние данные ЦИК.

В этом году прямые выборы президента Грузии проходят в последний раз. Согласно принятому закону через пять лет следующего главу республики будет выбирать специальная Избирательная Коллегия, в которую войдут 300 делегатов.