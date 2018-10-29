Спасатели обнаружили место падения пассажирского лайнера в Индонезии

Спасатели Индонезии нашли место крушения пассажирского лайнера Lion Air. Об этом заявил в представитель национального Агентства по поиску и спасению Синага.

«Направленные в прибрежный район западной оконечности острова Ява корабли и вертолет обнаружили место падения», - сказал чиновник, сообщает издание Detik.

Самолет Boeing 737-800, который выполнял рейс JT-610 из Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка совершил взлет в 6.20 по местному времени и пропал с радаров в 6.33 по местному времени. По последним данным, на борту лайнера находилось 188 человек. Посольство РФ в Индонезии проверяет сведения о россиянах на борту рухнувшего самолета.