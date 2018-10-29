Миллионам россиян простили штрафы из-за ошибок в ГИБДД

В ГИБДД не смогли вынести более пяти миллионов штрафных постановлений из-за ошибки, возникшей в работе федеральной информационной системы (ФИС) ГИБДД М.

О проблеме рассказал начальник Госавтоинспекции Михаил Черников в рамках прошедшей в Сочи всероссийской ведомственной конференции. По его словам, после слияния региональной базы в федеральную адрес нарушителя или его данные переносятся не полностью или не точно. Из-за этого программа, составляющая постановление, отправляет его в корзину.

Согласно данным газеты «Коммерсант», только в Москве Госавтоинспекция не вынесла 5,4 миллиона постановлений из-за этой технической ошибки. Как отмечает издание, речь идет о десяти процентах нарушений, которые были зафиксированы камерами, но остались неоформленными.

Всего за 2016 и 2017 годы в Москве с помощью камер на дорогах было выписано 24,6 и 25,1 миллионов штрафов.

Аналогичная картина наблюдается и в регионах. Пока не известно общее количество нарушителей, которым удалось избежать штрафов.