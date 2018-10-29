Посольство РФ в Индонезии проверяет информацию о россиянах на борту рухнувшего Boeing 737

В Посольстве России в Индонезии рассказали «Звезде», что пока неизвестно были ли на борту потерпевшего крушение самолета Boeing 737 граждане России.

«Посольством был сделан официальный запрос в Национальное агентство по поиску и спасению. Пока никаких данных от них не поступало, ждем официальных сведений от профильных индонезийских ведомств», - заявили в ведомстве.

Напомним, в Индонезии разбился пассажирский самолет авиакомпании Lion Air. Рейс следовал из столицы страны Джакарты в город Панкалпинанг. Судно авиакомпании Lion Air упало после вылета из Джакарты. По последним данным, на борту лайнера находилось 188 человек.