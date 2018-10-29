Меркель раскритиковали за «излишнее дружелюбие» к Путину

Немецкое издание Bild выступило с критикой в адрес канцлера Германии Ангелы Меркель за то, что она проявляет «излишнее дружелюбие» к российскому президенту Владимиру Путину и его турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану.

Отмечается, что речь идет о фотографии, сделанной вовремя прошедшего в Стамбуле саммита. На снимке Меркель держится за руки с Путиным и Эрдоганом.

В издании задаются вопросом, должна ли глава ФРГ проявлять дружелюбие к «авторитарным» президентам. В материале говорится, что встреча не принесла никаких результатов, однако опубликованная фотография вызвала широкий резонанс в обществе.

Напомним, 27 октября в Стамбуле прошел четырехсторонний саммит, посвященный Сирии. По итогам встречи лидеров России, Германии, Турции и Франции Владимир Путин заявил о принятии главами всех четырех стран заявления по урегулированию в Сирии.