СМИ: Лондон заранее знал о плане похищения журналиста Хашогги

Британские спецслужбы были осведомлены о готовящемся похищении саудовского журналиста Джамаля Хашогги за три недели до этого события. Они якобы перехватили разговор саудовской разведки и были осведомлены о ситуации.

Как сообщает британский Daily Express со ссылкой на собственные источники, представители британских спецслужб владели конкретной информацией, в частности, перехватили прямой приказ о захвате Хашогги. Кроме того, в этой же передаче содержался приказ действовать «по обстоятельствам» в случае непредвиденных ситуаций, что однозначно могло трактоваться как угроза жизни журналиста.

По данным газеты, спецслужбы передали услышанное своему начальству. Получив информацию, британские власти якобы обратились к коллегам из Саудовской Аравии с просьбой отказаться от реализации операции, однако это ни к чему не привело.

Саудовский журналист Джамаль Хашогги пропал 2 октября после посещения консульства королевства на территории Турции. По версии турецкой стороны, саудовец был жестоко убит прямо на территории дипломатического учреждения. В Саудовской Аравии сперва отрицали эту версию, однако позже согласились с доводами турецкой стороны. В данный момент вызвавшее широкий международный резонанс расследование продолжается.