Зима близко: в Петербурге выпал первый снег

В Санкт-Петербурге прошел настоящий снегопад. Фотографиями и видео нехарактерного для октября природного явления петербуржцы активно делятся в Сети.

На кадрах видно, как мокрый снег падает крупными хлопьями, осадки буквально замели некоторые районы города.

Неожиданный снегопад обрадовал многих жителей города. В соцсетях они делятся положительными эмоциям, отмечая, что такая погода дарит им ощущения праздника и приближающегося Нового года.

Тем временем, синоптики просят проявлять осторожность на дорогах в связи с возникшим гололедом.