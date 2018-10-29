В Индонезии рухнул пассажирский самолет

В Индонезии разбился пассажирский самолет авиакомпании Lion Air. Рейс следовал из столицы страны Джакарты в город Панкалпинанг.

По данным сервиса FlightRadar24, речь идет о рейсе JT610. Его выполнял пассажирский лайнер Boeing 737. В зависимости от модификаций, судно может вмещать от 60 до 85 человек. Точное количество человек на борту лайнера уточняется. Судя по записям, борт перестал выходить на связь над морем.

Как сообщает агентство Reuters, официальные лица в Индонезии признали катастрофу самолета. Отмечается, что соответствующее заявление сделали представители местного спасательно-поискового ведомства.