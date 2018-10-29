Против кубанских чиновников возбудили дело из-за гибели людей при наводнении

Против сотрудников администрации Апшеронского района Кубани возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»). Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

В ходе проверки было выявлено, что должностные лица были заведомо проинформированы о вероятном возникновении чрезвычайной ситуации, однако не предприняли никаких действий для обеспечения безопасности граждан, что повлекло за собой человеческие жертвы.

Напомним, в результате проливных дождей в Краснодарском крае, повлекших потоп, пострадали около 140 человек. На территории Туапсинского и Апшеронского районов и в Сочи был введен режим ЧС. Порядка трех тысяч жителей региона прошли профилактику против возникновения бактериальных инфекций.

В настоящее время по делу ведется расследование.