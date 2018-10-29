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Виновник обрушения моста в Приморье арестован на два месяца

Дарья Михалина
04:27 29.10.2018
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).
Фото: МЧС РФ

Ленинский суд Владивостока арестовал водителя фуры, виновного в обрушении моста у села Осиновка в Приморье, сроком на два месяца. Об этом, ссылаясь на заявление представителя суда, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел 26 октября. Под фурой, перевозившей 20 тонн картофеля, рухнул автомобильный мост. Грузовик придавил легковой автомобиль, в котором находились женщина и ребенок. Оба погибли. Водитель грузовика не пострадал.

По предварительным данным, максимально допустимый вес грузовика был превышен в полтора раза.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Расследование по делу продолжается.

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