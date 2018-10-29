Мать жирафа героически отбила детеныша от стаи гиен: видео

Самка жирафа героически защитила своего раненого детеныша от стаи гиен в Южной Африке. Видеозапись с моментом схватки матери с хищниками опубликована в Сети.

События произошли в Национальном парке Крюгера в ЮАР. Автор видео отметил, что сперва заметил детеныша жирафа, а после понял, что животное серьезно травмировано, так как у него была буквально сломана одна из ног. Он медленно передвигался и был ослаблен.

Такое положение дел грозило маленькому жирафу смертельной опасностью, поскольку вокруг него собирались гиены. Они сознательно выбирают слабых или травмированных жертв для атаки всей стаей.

В какой-то момент гиены предприняли атаку, однако в дело внезапно вмешалась мать. Она сумела отогнать гиен и защитить детеныша. Однако, будущее юного жирафа в любом случае не является радужным, так как с такой серьезной травмой его гибель является вопрос времени.