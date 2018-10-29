СМИ сообщили об эвакуации в Канаду 117 активистов «Белых касок»

Канада приняла 117 человек из сирийской организации «Белые каски» и их членов семей. Все они прибыли в страну в течение недели и будут в ближайшее время расселены в четырех провинциях: Британской Колумбии, Новой Шотландии, Онтарио и Саскачеване. Об этом сообщает местный телеканал CBC.

О подготовке необходимых для миграции документов ранее заявляла глава канадского МИД Христи Фриланд. Тем не менее, она отказалась предоставлять точную информацию об их прилете и будущем месте жительства.

По данным СМИ, всего около 300 членов организации покинули Сирию и отправились в страны Запада.

«Белые каски» - неправительственная организация якобы по защите и спасению мирных жителей Сирии. Они стали широко известны благодаря постановочным видеороликам, которые якобы доказывали причастность правительственных сил к организации химатак.