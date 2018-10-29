Более миллиона россиян стали невыездными из-за долгов по кредитам

Более миллиона граждан Российской Федерации не могут выехать их страны в связи с долгами перед банками. Об этом рассказали в Федеральной службе судебных приставов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ФСПП, по состоянию на первое сентября текущего года взыскивали с граждан около четырех с половиной миллионов долгов перед кредитными организациями. Общая сумма задолженности превысила 1,7 триллиона рублей. Взыскать за этот период удалось только 85,0 миллиарда рублей.

Как уточнили в службе, примерно каждый третий должник потерял право на поездки за рубеж до тех пор, пока не погасит свои долги. Таким образом, в списках невыездных должников числится около 1,3 миллиона россиян.

Ранее в Федеральной службе судебных приставов рассказали об общем количестве россиян, потерявших возможность выехать в другие страны. Их число превысило 2,8 миллиона. Помимо задолжавшим банкам, в этот список также входят неплательщики алиментов и штрафов, а также другие категории граждан.