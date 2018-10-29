На президентских выборах в Бразилии победил ультраправый кандидат

В Бразилии во втором туре президентских выборов победу одержал ультраправый депутат парламента Жаир Болсонару. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Высшим избирательным судом страны после обработки практически 95% всех голосов.

За Болсонару проголосовало 55,54% всех избирателей, в то время как за его оппонента Фернанду Аддада – 44,46%. Так, несмотря на то, что 5% голосов еще не подсчитаны, становится ясно, что победу одержит Болсонару.

Это известие местные жители отпраздновали массовыми гуляниями и фейерверками.

С победой на выборах главы государства политика уже поздравил действующий президент Бразилии Мишел Темер.

Инаугурация нового президента состоится первого января 2019 года. Президент избран сроком на четыре года.