В России успешно испытали ключевую систему ядерного космического двигателя

В России успешно испытали систему охлаждения ядерной электродвигательной установки мегаваттного класса. Элемент, который считается одним из ключевых в системе, прошел наземные тесты.

Как следует из информации на ресурсе государственных закупок, результаты испытаний полностью соответствуют требованиям, заявленным в техническом задании. В отчете отмечается, что заказчиком работ выступила корпорация «Роскосмос», а исполнителем – «Исследовательский центр имени Келдыша».

Предполагается, что ядерная электродвигательная установка будет использоваться в качестве космического двигателя. Подобные двигатели позволят осуществлять длительные полеты на огромные расстояния и решать широкий спектр космических задач, включая экспедиции к Луне и другим планетам.

Однако ранее ключевой проблемой в использовании этой установки являлся вопрос охлаждения. Изначально вопрос охлаждения решался путем использования панелей-радиаторов, по которым циркулировала жидкость-теплоноситель. Однако этот метод был не вполне эффективен из-за размеров панели и ее уязвимости для метеоритов.

Российские специалисты решили данную проблему, разработав капельный «холодильник-излучатель». Он охлаждает жидкость по качественно иному принципу, выпуская ее в виде капель прямо в космос, а после улавливая обратно заборным устройством. Таким образом, система охлаждения становится гораздо более компактной, не боится метеоритов, а жидкость-теплоноситель охлаждается значительно быстрее из-за большой совокупной площади капель.