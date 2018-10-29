У будущей королевы Норвегии обнаружили неизлечимую болезнь

Королевский двор Норвегии сделал печальное заявление: врачи диагностировали кронпринцессе Метте-Марит неизлечимую болезнь – хронический фиброз легких.

Отмечается, что на протяжении последних нескольких лет у принцессы наблюдались постоянные проблемы со здоровьем, однако медики долго время не могли поставить точный диагноз.

Метте-Марит решилась на официальное заявление, чтобы объяснить свое отсутствие на официальных мероприятиях. Тем не менее, она добавила, что собирается продолжить выполнять свои обязанности, пока это возможно.

«Хоть и этот диагноз накладывает определенные ограничения, я рада, что болезнь была обнаружена на такой ранней стадии. Мое призвание по-прежнему заключается в том, чтобы работать и участвовать в официальных мероприятиях в максимально возможном объеме», - передает слова принцессы Daily Mail.

В настоящий момент Метте-Марит проходит лечение в больнице Осло. К процессу были привлечены и зарубежные врачи.