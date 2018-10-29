Актриса, у которой нет Оскара: собака притворялась бездомной ради бургеров

В американском штате Оклахома обнаружена одна из самых прагматичных собак. Животное ночами убегало из дома и притворялось бездомным около закусочной, чтобы получить дополнительную еду.

Хозяйки собаки по имени Бетси Рейс давно подозревала неладное, заметив, как Принцесса поправилась. Питомица питалась дома в обычном режиме, однако все равно продолжила набирать вес.

В какой-то момент Рейс заметила, что собака куда-то сбегает почти каждую ночь. Дождавшись очередного «побега», женщина проследила за своим животным. В результате расследования американка выяснила, что Принцесса выпрашивает бургеры у посетителей «Макдональдса», принимая жалобный вид.

Рейс также сняла изобличительное видео. На записях, которые женщина разместила в Facebook, легко прослеживается вся мошенническая схема, придуманная хитроумной собакой. В какой-то момент Рейс самостоятельно подъехала на автомобиле к очереди, где Принцесса выпрашивала еду. Как следует из видео, собака узнала хозяйку, виновато склонила голову и отправилась домой.