Рогозин рассказал о возможностях новой сверхтяжелой ракеты

Запуск новой ракеты сверх тяжелого класса намечен на 2028 год. Она сможет доставлять модули станции не только на орбиту Луны, но и на поверхность земного спутника. Об этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал в своем Twitter.

«Обсуждаем технический облик сверхтяжа. Докладывает генконструктор по средствам выведения Александр Медведев. Эта ракета будет стартовать с Восточного», - добавил он.

Сверхтяжелая ракета сможет вывести на низкую околоземную орбиту порядка 100 тонн груза и предназначается для организации пилотируемых полетов в дальний космос или для развертывания на околоземной орбите крупных объектов.

Ее разработкой занимается ракетно-космическая корпорация «Энергия», где уже прошли встречи, на которых рассматривались предложения по техническому облику и плану организационных мероприятий.