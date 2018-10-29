Героическое спасение: в Петербурге неизвестный вытащил из Фонтанки тонущего мужчину и его собаку

В Санкт-Петербурге во время прогулки собака упала в Фонтанку. Хозяин щенка тут же бросился в холодную воду спасать своего домашнего любимца. Видео с места инцидента очевидцы делятся в социальных сетях.

На кадрах видно, что, доплыв до питомца, мужчина начал терять силы. Тогда на помощь к нему пришел неизвестный молодой человек, который вытащил из реки и животное, и его хозяина.

В Интернете эта история вызвала широкий резонанс: кто-то восхитился смелостью владельца собаки, другие же посчитали его поступок безрассудным. Однако все единогласно признали смелость проходящего мимо «спасателя».

Теперь с помощью социальных сетей хозяин попавшего в беду щенка ищет спасшего и его, и питомца молодого человека с целью отблагодарить за оказанную в экстремальной ситуации помощь.