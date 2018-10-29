«Молодым везде у нас дорога»: в России отмечают 100 лет со дня основания комсомола

Сегодня исполняется ровно сто лет со дня основания Российского коммунистического союза молодежи, который являлся самой массовой организацией для молодых людей в истории страны. Он был создан 29 ноября на 1-м Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи в 1918 году.

В момент создания комсомол был призван сыграть консолидирующую роль для всех существовавших молодежных коммунистических организаций в России. После Февральской революции в стране насчитывались десятки разрозненных и неорганизованных молодежных союзов, нуждавшихся в общем уставе и организации.

«Россия всегда гордилась своей молодежью – сильной, талантливой, инициативной. Молодые люди были там, куда звало их время, где было особенно трудно. Они активно участвовали в освоении целинных земель, возведении городов и предприятий, неизменно находясь в авангарде любых начинаний», - сказала руководитель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своей поздравительной речи.

Матвиенко также отметила, что молодежь, как и прежде, представляет собой огромный созидательный потенциал России. В этом контексте опыт ВЛКСМ является для страны крайне важным с точки зрения преемственности поколений, и память об этой организации должна служить моральным ориентиром для современных молодых граждан России.

В данный момент существует несколько организаций, которые формально наследуют советской ВЛКСМ, в том числе Российский коммунистический союз молодежи. Однако множество других молодежных союзов также учитывают опыт и историю комсомола в своей деятельности. В честь памятной даты в Москву приехали делегации из разных стран мира, организованы конференции и праздничные мероприятия.