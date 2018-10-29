СК РФ возбудил дело после нападения льва на ребенка на цирковом шоу под Краснодаром

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело после инцидента со львом во время циркового шоу в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по региону.

Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенной для детей». Это преступление может наказываться лишением свободы на срок до шести лет.

Также стало известно, что пострадавшей во время циркового представления девочке окажут помощь медики из Краснодара. К ребенку приехал реанимационный автомобиль из столицы региона, в данный момент девочку прооперировали и она находится в стабильном состоянии.

Чрезвычайное происшествия с участием льва в ходе циркового шоу в селе Успенское под Краснодаром произошло 28 октября. Во время исполнения номера хищник неожиданно проломил ограждение арены и напал на трехлетнего ребенка. К счастью, девочку удалось спасти.