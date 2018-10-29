Самолет ВМС США провел разведку около Крыма

Разведывательный самолет ВМС США провел полет неподалеку от черноморского побережья Российской Федерации. Boeing P-8A Poseidon облетел Краснодарский край и Крым.

По данным ресурса Plane Radar, разведку осуществлял самолет с бортовым номером 168438. В какой-то момент разведчик подошел на 35 километров к берегу полуострова, это произошло рядом с Севастополем.

Кроме того, 28 октября разведку произвело другое судно ВМС США. Беспилотный разведчик Global Hawk провел наблюдательный полет над Донбассом вдоль линии разграничения, а после также двинулся к черноморскому побережью России.

США не впервые проявляют активность в вопросах разведки у российских границ. Ранее сообщалось, что американский беспилотник, поднявшийся в воздух с базы НАТО в Италии, совершил полет над Донбассом и неподалеку от Краснодарского края.