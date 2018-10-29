В Москве ограничат движение транспорта во время прощания с Караченцовым

В понедельник, 29 октября движение автомобилей в районе театра «Ленком» будет ограничено в связи с церемонией прощания с народным артистом РСФСР Николаем Караченцовым. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Прощание с артистом пройдет с 12:00 до 13:00 в театре «Ленком». После чего народного артиста РСФСР похоронят на Троекуровском кладбище.

Николай Караченцов ушел из жизни в возрасте 73-х лет. В последнее время артист страдал от онкологии. На здоровье актера также сказались и серьезные травмы, полученные в ДТП 13 лет назад. Несмотря на длительное лечение, болезнь победила.

В творческой биографии Караченцова - более 100 фильмов, среди которых «Старший сын», «Собака на сене», «Белые росы», «Человек с бульвара Капуцинов».