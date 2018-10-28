Ракетный дождь: опубликовано видео удара повстанцев по суданским военным в Йемене

Повстанцы-хуситы в Йемене нанесли ракетный удар по лагерю военных из Судана. Предположительно, удар был нанесен баллистической ракетой Badr-1P.

По данным сообщества «Военный осведомитель» в Telegram, предварительно повстанцы нанесли тестовый удар с помощью того же снаряда. Информация о потерях и разрушениях в лагере суданских военных уточняется.

Ранее стало известно, что глава Верховного политического совета хуситов Махди Аль-Машат направил российскому лидеру Владимиру Путину телеграмму с просьбой помочь остановить гражданскую войну в Йемене. По мнению лидера хуситов, международное влияние президента России сможет сыграть решающую роль в разрешении конфликта.

Махди Аль-Машат также попросил Париж вмешаться в ситуацию в Йемене и способствовать окончанию гражданской войны. Хуситский лидер подчеркнул, что поддержит любые усилия России и Франции, направленные на поддержку мира, урегулирование и налаживание переговоров в стране.