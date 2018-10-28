В Киеве националисты заблокировали машину женщины с ребенком-инвалидом на заправке

В Киеве националисты вместе с депутатом Киевсовета от националистической партии «Свобода» Владимиром Назаренко заблокировал машину местной жительницы, в которой также находился ребенок-инвалид. Об этом телеканалу «112 Украина» рассказала сама владелица машины Елена Домбровская.

Она заявила, что возвращалась с медицинских процедур с ребенком и заехала на одну из местных заправок, где группа молодых людей перегородила женщине дорогу, заявив, что заправка не работает. Домбровская решила уточнить график работы у кассира, однако молодые люди принялись вырывать из рук женщины карту и ломать кассовый аппарат.

«Ребенок в машине был напуган. Я ребятам объяснила, что ребенок с инвалидностью, эпилептик, пожалуйста, я должна ехать, у меня заканчивается топливо», - добавила она.

Как пояснила Домбровская, националисты обвинили ее в поддержке России и махинациях. Молодые люди также разрисовали машину женщины и заправку краской из баллончика. После чего пострадавшая вызвала полицию.