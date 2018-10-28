США оправят войска на границу с Мексикой

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что военнослужащие США начали переброску бетонных заграждений к границе с Мексикой в соответствии с планами развертывания войск на южной границе США, сообщает Sputnik International.

Мэттис отметил, что детали операции еще прорабатываются. Он добавил, что получит эти данные позже в воскресенье.

Отмечается, что к границе с США по территории Мексики направляется группа беженцев из Центральной Америки, в которой насчитывается несколько тысяч человек. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ней якобы есть преступники, и предупредил пограничников и военных, что это чрезвычайная ситуация национального масштаба. В Мексике слова американского лидера опровергли.