Львица вцепилась зубами в голову ребенка во время представления на Кубани

Хищник во время номера проломил ограждение и напал на девочку. На Кубани во время циркового представления львица напала на трехлетнюю девочку.

Во время номера хищник неожиданно вырвался, проломил ограждение арены в цирке-шапито и схватил ребенка за голову. Девочку смогли спасти, сейчас она госпитализирована.

Как отметил в своем Instagram-аккаунте директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, вина в случившемся лежит на владельце шапито.

«Считаю, что вина полностью лежит прежде всего на владельце и директоре этого шапито («Рога и Копыта»), на самом дрессировщике и взрослом, который сопровождал этого ребенка и отпустил его от себя находясь на первом ряду!!!», - написал Запашный.

Врачи говорят, что жизни ребенка ничто не угрожает, однако на ее лице останутся шрамы.