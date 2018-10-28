В Москве водитель умышленно наехал на мужчину с коляской и избил его битой

В субботу, 27 октября, житель Ростовской области в нетрезвом состоянии умышленно сбил своим автомобилем москвича, который гулял с маленьким ребенком в коляске, а затем избил его бейсбольной битой. Об этом сообщил сайт «МК».

Очевидцы рассказали, что отец ребенка стоял на краю тротуара и фотографировал припаркованный автомобиль, который посчитал забавным. Коляска с малышом находилась рядом. Именно в этот момент мужчину задел автомобиль, который проезжал мимо. На сделанное замечание водитель отреагировал неадекватно и еще раз протаранил оппонента задним ходом, а затем достал бейсбольную биту и нанес ей не менее четырех ударов отцу ребенка. Также он опрокинул коляску с малышом, из-за чего тот выпал на асфальт. Удар смягчил капюшон и ребенок не пострадал. Разубшевавшегося мужчину попытались остановить, но он угрожал избить кого-нибудь еще, сел в машину и уехал. Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломами рук.

Полиция задержала злоумышленника. Оказалось, что ранее он был судим за мошенничество. Медицинское освидетельстование показало, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело и лишили мужчину прав.