Умерла актриса и телеведущая Марина Ливанова

Умерла актриса театра и кино, телерадиоведущая Марина Либакова-Ливанова. Ей было 66 лет. Об этом говорится на сайте Театрального института имени Бориса Щукина.

Она умерла от продолжительной болезни.

О дате и месте прощания с актрисой не сообщается.

Марина Либакова-Ливанова окончила факультет истории и английского языка ГГПИ имени Горького и факультет актерского мастерства Щукинского училища. Артистка работала в Ленинградском государственном академическом театре комедии и в театре Аркадия Райкина. Позже она создала собственную радиостанцию «Радио Рандеву» и стала ее первой ведущей.

Также Либакова-Ливанова работала педагогом в Театральном института имени Бориса Щукина и в колледже Олега Табакова.

Она сыграла в таких картинах, как «Стажер», «Принцесса на горошине», «Отец Сергий», «Две строчки мелким шрифтом», «Враг народа – Бухарин».