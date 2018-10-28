Из Москвы-реки спасли двоих катавшихся на плоту детей

Сотрудники МЧС спасли двух детей, которых обнаружили в Москве-реке на плоту. Инцидент произошел в столичном районе Строгино, сообщает управление МЧС.

«Поступило сообщение о том, что в районе владения 37к1 по улице Исаковского в водоеме на плоту находятся двое детей», - говорится в сообщении ведомства.

На место немедленно выехали спасатели. Детей достали из реки и передали сотрудникам полиции. Сейчас их жизни ничто не угрожает, дети в безопасности. Как именно и при каких обстоятельствах они попали в реку, предстоит выяснить правоохранительным органам.