Опубликованы предварительные результаты президентских выборов в Грузии

Независимый кандидат в президенты Грузии 66-летняя Саломе Зурабишвили положительно оценила данные экзитпола, согласно которым она, по предварительным данным, побеждает на выборах. При этом, по ее словам, о победе говорить пока рано. Согласно предварительным данным, она набирает 52,3% голосов.

«Но пока не объявлены данные ЦИК, поэтому подождем ночь, когда будут первые данные Центризбиркома, я люблю осторожность», - приводит РИА Новости слова Зурабишвили.

Главный соперник Зурабишвили - соратник бывшего президента Грузии Саакашвили Григол Вашадзе, он набирает 28,1 процентов голосов. На третьем месте еще один представитель бывшей правящей партии ЕНД Давид Бакрадзе.

Окончательные итоги выборов будут обнародованы ЦИК Грузии в ночь на понедельник.