Посольство России в США выразило соболезнования в связи со стрельбой в Питтсбурге

Посольство России в США выразило соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в синагоге в Питтсбурге (штат Пенсильвания). Об этом сообщается на странице дипмиссии в Twitter.

В посольстве назвали произошедшее «жестоким и циничным преступлением».

«Трудно себе представить более жестокое и циничное преступление, чем убийство, совершенное во время религиозной службы. Мы разделяем скорбь тех, кто потерял своих близких в синагоге Tree of Life и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в сообщении.

Вооруженное нападение на синагогу в Питтсбурге произошло в субботу около 10 утра по восточноамериканскому времени (около 18.00 мск). Бауэр, вооруженный штурмовой винтовкой и тремя пистолетами, выкрикивая антисемитские лозунги, ворвался в здание, где шли одновременно три службы, и открыл огонь по посетителям.

Прежде чем его сумели обезвредить, Бауэр убил 11 и ранил 12 человек, в том числе одного полицейского.