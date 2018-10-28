Сидите дома: ВСУ выпустили предупреждение для жителей Краматорска из-за очередной спецоперации

Украинские силовики призвали жителей города Краматорск Донецкой области не выходить из дома из-за проведения превентивных мероприятий по противодействию террористическим и диверсионным угрозам, которые состоятся 31 октября и 1 ноября. Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил Украины в Facebook.

Местных жителей также попросили соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, а также взрывоопасными веществами.

Граждан призвали иметь при себе документы при поездках в другие районы города.

Это не первые военные мероприятия по отработке военных маневров, проводимые ВСУ в Донбассе. Ранее украинские силовики отрабатывали развертывание и нанесение точечных ударов по целям противника. Тогда в пресс-центре Операции объединенных сил заявили, что ради мира на украинской земле ракетное подразделение за считаные минуты поднимается по тревоге, выдвигается в нужный район и наносит эффективный точечный удар по важнейшим целям противника в тактической и оперативной глубине его войск.