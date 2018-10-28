Потолок рухнул на посетителей ТЦ в Польше
Инцидент произошел в польском городе Жешув.
Фото: podkarpacka.policja.gov.pl
В воскресенье в торговом центре польского города Жешув обвалился потолок. Об этом сообщила пресс-служба Подкарпатской полиции.
Инцидент произошел примерно в 11 часов утра на первом этаже. В результате пострадали семь человек.
Травмированных людей госпитализировали. В данный момент их жизни ничего не угрожает.
Сообщается, что посетителей и сотрудников торгового центра эвакуировали.
По данным портала RMF24, были проведены поисково-спасательные работы, под обломками никого не нашли.