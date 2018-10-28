Потолок рухнул на посетителей ТЦ в Польше

В воскресенье в торговом центре польского города Жешув обвалился потолок. Об этом сообщила пресс-служба Подкарпатской полиции.

Инцидент произошел примерно в 11 часов утра на первом этаже. В результате пострадали семь человек.

Травмированных людей госпитализировали. В данный момент их жизни ничего не угрожает.

Сообщается, что посетителей и сотрудников торгового центра эвакуировали.

По данным портала RMF24, были проведены поисково-спасательные работы, под обломками никого не нашли.