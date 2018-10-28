Украину признали самой закрытой для иностранцев страной мира

Народный депутат от фракции «Самопоміч» Анна Романова назвала Украину самой закрытой для иностранцев страной мира. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Чтобы въехать в Украину, граждане 128 стран мира нуждаются в визе! В том числе граждане Австралии и Новой Зеландии», - написала Романова.

Депутат подчеркнула, что украинская виза дороже шенгенской почти вдвое.