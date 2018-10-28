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Ученые рассказали, какая пища предотвращает рак

Екатерина Масло
19:58 28.10.2018
Употребление органических продуктов снижает риск возникновения некоторых видов рака.
Ученые рассказали, какая пища предотвращает рак
Фото: Pixabay

Ученые выяснили, что употребление в пищу органических продуктов снижает риск возникновения некоторых видов рака. Об этом сообщает The Independent.

Исследование проходило с 2009 по 2016 год. В нем приняло участие около 70 тысяч человек. Участников разделили на четыре группы в зависимости от доли органических продуктов в рационе. Также учитывались другие факторы, которые влияют на риск развития онкологии.

Специалисты выяснили, что те, кто употреблял органические продукты чаще всего, на 25% меньше были подвержены риску возникновения опухоли. На вероятность появления рака кишечника или простаты подобная диета не повлияла.

Авторы исследования считают, что этот результат может быть связан с тем, что в организм людей, которые употребляют много органических продуктов, попадает меньше остатков пестицидов и удобрений, используемых в сельском хозяйстве.

Жюли Бодри, одна из авторов исследования, рассказала, что если результаты подтвердятся, поощрение употребления органических продуктов населением в целом может стать частью стратегии по профилактике рака.

Органическая пища - это продукция, которая изготовлена без использования синтетических пестицидов, минеральных удобрений, регуляторов роста, искусственных пищевых добавок, а также без использования генетически модифицированных продуктов.  

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