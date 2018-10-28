Депутат Рады вызвал на дискотеку полицию из-за людей в пионерских галстуках
Когда правоохранители прибыли на дискотеку, галстуки заставили снять как запрещенную символику.
Фото: Sergii Kharchenko, Globallookpress
Видео: Volodymyr Ariev, Facebook
Украинский народный депутат от партии «Блок Петра Порошенко» Владимир Арьев вызвал полицию на «Дискотеку 80-х» из-за присутствия на ней людей в пионерских галстуках и пилотках. По словам депутата, он написал заявление в полицию из-за использования запрещенной символики. Мероприятие проходило в Киеве во Дворце спорта.
Когда правоохранители прибыли на дискотеку, «нарушителей»заставили снять галстуки.
«Пришлось вывести из зала и вызвать полицию из-за провокаторов, которые пришли с запрещенной коммунистической символикой», - написал Арьев на своей странице в Facebook.
Депутат добавил, что люди в галстуках «вели себя как типичные советские люди». В чем именно это выражалось, он не уточнил.