Депутат Рады вызвал на дискотеку полицию из-за людей в пионерских галстуках

Украинский народный депутат от партии «Блок Петра Порошенко» Владимир Арьев вызвал полицию на «Дискотеку 80-х» из-за присутствия на ней людей в пионерских галстуках и пилотках. По словам депутата, он написал заявление в полицию из-за использования запрещенной символики. Мероприятие проходило в Киеве во Дворце спорта.

Когда правоохранители прибыли на дискотеку, «нарушителей»заставили снять галстуки.

«Пришлось вывести из зала и вызвать полицию из-за провокаторов, которые пришли с запрещенной коммунистической символикой», - написал Арьев на своей странице в Facebook.

Депутат добавил, что люди в галстуках «вели себя как типичные советские люди». В чем именно это выражалось, он не уточнил.