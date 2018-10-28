Новороссийские десантники помогают в ликвидации последствий наводнения на Кубани

Подразделения Воздушно-десантных войск соединения, расположенного в Новороссийске, очистили 14 дворовых территорий в поселке Индюк Туапсинского района Краснодарского края.

К ликвидации последствий паводка, вызванного обильными осадками, десантники приступили сегодня.

В настоящий момент работы приостановлены. Завтра сводный отряд военнослужащих ВДВ продолжит помогать населению, пострадавшему от стихии. Помимо очистки подворий, предстоит погрузить поваленные деревья, камни и ил селевых потоков на самосвалы с помощью погрузчиков и вручную.

Еще один сводный отряд военнослужащих ЮВО оказывает помощь в ликвидации последствий стихии жителям Краснодарского края в Хадыженске.

Решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова к ликвидации последствий паводка в Туапсинском и Апшеронском районах Краснодарского края привлечено около 200 военнослужащих и более 20 единиц тяжелой инженерной техники из состава соединения специального назначения и десантно-штурмового соединения, дислоцированных в Краснодарском крае.