Опубликовано видео с места массового ДТП с погибшими в Удмуртии

«Звезда» публикует первые кадры с места серьезной аварии, которая произошла в Удмуртии. В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погибли пять человек, среди них трое детей.

«Двадцать восьмого октября около 15 часов по московскому времени на 40-м километре трассы Псеево - Крынды водитель автомобиля ВАЗ-2114, мужчина 1986 года рождения, по предварительным данным, не справившись с управлением, выехал на полосу дороги встречного движения, где столкнулся с автомобилем КамАЗ. В результате происшествия на месте погибли сам водитель легкового автомобиля, женщина 1989 года рождения, также два ребенка трех лет и одна девочка десятилетнего возраста», - рассказал «Звезде» начальник 1-го отдела УГИБДД УМВД по Удмуртской Республике подполковник полиции Вениамин Вычужанин.