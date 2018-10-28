В больнице Тюмени умер четырехлетний ребенок, проглотивший в детском саду шарик
По факту смерти ребенка СК РФ возбудил уголовное дело.
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
В Тюмени умер четырехлетний ребенок, находившийся в коме после того, как проглотил в детском саду фрагмент латексного шарика. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области.
В настоящий момент следователи проверяют детский сад, в частности организацию медпомощи малолетнему ребенку. Также проводится комиссионная судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели и очевидцы произошедшего.
Руководитель СУ СК РФ взял на контроль расследование инцидента.