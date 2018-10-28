В ДТП в Удмуртии погибли пять человек, включая троих детей

В Алнашском районе Удмуртии произошла авария, в результате которой погибли пять человек, включая троих детей. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

«ДТП произошло в 17:00 по местному времени в Алнашском районе. Там столкнулись автомобиль ВАЗ-2114 и грузовик»,- сообщил представитель ведомства.

Предположительно, ВАЗ выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовиком. В результате ДТП погибли водитель и четверо пассажиров легковушки, среди них трое детей. Обстоятельства и причины аварии выясняются. На месте работают оперативные службы.