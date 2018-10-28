Шоумен Зеленский впервые публично высказался об участии в выборах президента

Украинский шоумен Владимир Зеленский впервые публично выступил с заявлением об участии в выборах президента Украины в 2019 году. Видео с его выступления на концерте «Вечерний квартал» опубликовано на YouTube-канале «Студия Квартал 95 Online».

Зеленский рассказал, что его жизнь «превратилась в кошмар» из-за постоянных вопросов об участии в выборах. По словам шоумена, у него есть юридическое образование, что является плюсом. Он отметил, что у него нет политического опыта и это тоже «жирный плюс».

Во время выступления артисты шоу спросили у зрителей, хотят ли они видеть Зеленского лидером Украины.

«Официально заявляю: идти в президенты я не хо... тя посмотрим», - заявил шоумен.

Президентские выборы состоятся на Украине весной 2019 года. Избирательная компания начинается в конце декабря. При этом действующий президент страны Петр Порошенко еще не заявил о желании баллотироваться на второй срок.