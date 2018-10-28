В Петербурге задержали водителя грузовика после ДТП с восемью жертвами

В Санкт-Петербурге задержали водителя грузовика, который совершил столкновение с другим большегрузом. В результате аварии погибли восемь человек.

«В рамках возбужденного уголовного дела задержан водитель Scania», - сообщает управление МВД по Петербургу.

Накануне вечером на Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Курортном районе Санкт-Петербурга произошло массовое ДТП.

Грузовик Scania столкнулся с другим большегрузом, после чего еще с одним легковым автомобилем. В результате столкновения произошло возгорание. Восемь человек погибли.

Возбуждено уголовное дело.