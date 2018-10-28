Лавров рассказал, что США передали список вопросов по ДРСМД

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что США передали России список вопросов по выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности за несколько дней до объявления о желании из него выйти. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-1».

Министр отметил, что Москву уже много лет обвиняют в том, что ракета, обозначенная индексом 9М729, была испытана Россией на дальность, запрещенную ДРСМД. По его словам, сначала США не называли тип ракеты, который имели в виду. РФ просила указать конкретные данные, а США «сначала дали только номер ракеты, потом сказали, что это было два испытания», указали их даты и сообщили, что это был полигон Капустин Яр.

По мнению Лаврова, Соединенные Штаты могли не предоставить точные данные сразу, поскольку опасались, что таким образом скомпрометируют источники.

Дипломат рассказал, что МИД начал работу по подготовке ответов на вопросы Соединенных Штатов. По словам главы внешнеполитического ведомства, тот факт, что США отправили список вопросов, а через несколько дней заявили о выходе из ДРСМД, «не способствует устойчивому диалогу и предсказуемости».