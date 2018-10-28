Киев повышает цену на газ без согласия Регуляторной службы

Правительство Украины повышает цены на газ без согласования с Государственной регуляторной службой. Проект постановления правительства, согласно которому цены на газ для населения должны вырасти в три этапа, не согласован, сообщается на сайте службы.

В документе говорится, что правительство не предоставило ведомству анализ влияния, которое будет оказывать повышение цен на рынок. Неизвестно также, как это скажется на интересах граждан.

«В представленных на согласование документах отсутствует анализ регуляторного влияния, которое будет оказывать регуляторный акт на рыночную среду», - говорится в нем также.

Помимо этого, сообщается, что служба получила от правительства проект постановления о повышении цен 18 октября, а уже на следующий день документ был принят на заседании Кабмина.