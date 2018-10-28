В МИД РФ прокомментировали дальнейшую судьбу СНВ-3

Дальнейшая судьба программы по сокращению стратегических наступательных вооружений остается неясной. Особенно на фоне последних заявлений президента США Дональда Трампа о выходе его страны из Договора о РСМД. Такое мнение высказал в интервью телеканалу «Россия-1» министр иностранных дел Сергей Лавров. Полный текст выступления главы внешнеполитического ведомства опубликован на официальном сайте МИД РФ.

«Уже исчез Договор о ПРО, все наши попытки даже в условиях отсутствия Договора наладить какой-то вразумительный диалог с США и представителями НАТО пока не находят отклика, да и ДРСМД скоро исчезнет, неясна судьба СНВ-3», - поделился своими опасениями министр иностранных дел РФ.

При этом закрывать друг перед другом дверь и отказываться от диалога не в интересах обеих стран, считает Лавров. На встрече Владимира Путина и советника президента США Джона Болтона стороны признали необходимость ведения диалога по всем аспектам стратегической безопасности. Встреча состоялась 23 октября.

Дональд Трамп заявил о выходе из ДРСМД 20 октября, мотивировав это тем, что Россия якобы не соблюдает его условия. Кремль отверг все обвинения и назвал угрозы американского лидера «шантажом».